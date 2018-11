Klack, klack, klack: Ein wiederkehrendes Geräusch während der Fahrt hat die Besetzung eines Rettungswagens in Wiesbaden stutzig gemacht. Als sie das Auto überprüften, folgte die böse Überraschung.

Die Wiesbadener Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach einer Mitteilung vom Sonntag hatten sich an einem Rettungswagen die Radmuttern gelöst. Sprachen die Beamten zunächst von einem mutwilligen Sabotageakt, wird mittlerweile auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. "Die Ursache können wir nicht festlegen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

Den Sanitätern sei während der Rückfahrt von einem Einsatz in der Amrumer Straße ein "klackerndes Geräusch" aufgefallen, hieß es. Als sie daraufhin die Vorderachse untersuchten, stellten sie fest, dass an einem der Räder zwei Radmuttern fehlten. Eine dritte ließ sich leicht von Hand drehen. Die Rettungskräfte ersetzten die fehlenden Radmuttern und konnten danach ihre Fahrt in Richtung Krankenhaus fortsetzen. Ob sich in dem Wagen auch Patienten befanden, war unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise Menschen in der Nähe des Rettungswagens gesehen haben. Die Sanitäter hatten den Rettungswagen am Samstagabend vor der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Amrumer Straße in Wiesbaden-Talheim geparkt, ehe ihnen das verdächtige Geräusch auffiel. Da der Wagen während des Einsatzes unbeaufsichtigt war, gehe man davon aus, dass jemand die Muttern löste.

Vor knapp zwei Jahren sei es in Serie zu mutwilligen Beschädigungen an Einsatzwagen der Polizei und der Rettungsdienste gekommen. Daher sei man besonders aufmerksam. "Seit geraumer Zeit ist das der erste Fall", sagte ein Polizeisprecher. Bis man mehr weiß, rät die Polizei dem Rettungsdienst dazu, die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Die Sanitäter seien dazu angehalten, ihre Einsatzwagen vor der Abfahrt genauer zu überprüfen. "Das ist lästig, muss dann aber unter Umständen sein", sagte der Sprecher.

