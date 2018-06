Der 13-Jährige orientierte sich am Hubschrauber - und lotste so die Rettungskräfte zum Unfallort.

Bild © picture-alliance/dpa

In einem Wald in der Wetterau stürzt ein 41-Jähriger schwer mit dem Rad. Sein 13-jähriger Sohn ruft die Polizei an - kann aber nicht sagen, wo er ist. Erst nach einem Fehlschlag ist die Suche erfolgreich.

Die Radtour eines Vaters mit seinem 13 Jahre alten Sohn endete am Samstagnachmittag mit einem Unfall - und einer großen Suchaktion: Der 41 Jahre alte Vater war in einem Wald bei Ober-Rosbach (Wetterau) an einem Steinbruch gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt.

Mit dem Handy des Vaters alarmierte der Sohn die Rettungsleitstelle. Allerdings konnte der Junge nicht genau genug erklären, wo sich der Unfall zugetragen hatte.

Rettungspunkt nicht gefunden

Also sollte der 13-Jährige einen markierten Rettungspunkt in der Nähe aufsuchen und die Daten von dieser Stelle durchgeben. Dieser Versuch misslang laut Polizei aber. Mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen halfen bei der Suche. Erfolgreich war aber erst der Einsatz eines Hubschraubers.

Der 13-Jährige konnte den Einsatzkräften per Handy beschreiben, aus welcher Position er den am Himmel kreisenden Hubschrauber sah. Mit Hilfe dieser Angaben lotste er die Besatzung eines Rettungswagens doch noch zu sich und seinem Vater. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

