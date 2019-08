Das Haus in Gründau-Breitenborn, in dem es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt hat, ist im Hintergrund zu sehen.

Feuerwehr findet Leiche in brennendem Haus in Gründau

In Gründau-Breitenborn ist ein Haus abgebrannt. Beim Löschen fanden Feuerwehrleute die Leiche eines Mannes - doch der ist womöglich nicht durch die Flammen gestorben.

Die Feuerwehr in Gründau (Main-Kinzig) wurde um kurz nach 4 Uhr in der Nacht zum Mittwoch zum Brand eines Wohnhauses im Stadtteil Breitenborn gerufen. Das Haus stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen, wie die Polizei meldete.

Im Gebäude fanden Feuerwehrleute die Leiche eines Mannes. Bei dem Toten handele es sich vermutlich um den 30 Jahre alten Bewohner, so die Polizei. Die Brandursache stehe noch nicht fest.

Wurde ein Verbrechen vertuscht?

Und es scheint Zweifel zu geben, ob das Feuer ursächlich für den Tod des Mannes ist. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen schrieben in einer gemeinsamen Mitteilung, eine Obduktion solle die genaue Todesursache und die Identität des Mannes klären. Weitere Angaben wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht machen. Ein solches Schreiben ist nach einem Wohnhausbrand mit einem Toten eher ungewöhnlich.

Die Bild-Zeitung berichtete unter Berufung auf eine Ermittlerin, die Leiche weise am Kopf Verletzungen auf, die sich nicht durch das Feuer erklären ließen. Möglicherweise habe jemand mit dem Brand eine Gewalttat vertuschen wollen. Es gebe Hinweise auf den Einsatz von Brandbeschleunigern.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem hr, die Leiche habe in der sogenannten Fechterstellung vor dem Bett im Haus gelegen. Eine solche Haltung nimmt ein Körper an, der verkohlt ist. Durch die Hitzeeinwirkung ziehen sich die Muskeln derart zusammen, dass die Körperhaltung an die eines Fechters erinnert.

