Die Polizei in Kassel hat am Montag einen 35-Jährigen festgenommen, dem schwerer Raub in mehreren Fällen vorgeworfen wird.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, soll der Wohnsitzlose zuletzt am Montag bei einem Raubüberfall am Holländischen Platz einen Menschen schwer mit einem großen Messer oder einer Machete verletzt haben. Der Mann kam in Untersuchungshaft.