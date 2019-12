Ein Räuber hat bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Langen (Offenbach) Bargeld erbeutet.

Mit einem Küchenmesser bedrohte der Mann am Montagabend den Angestellten und ließ sich das Geld in eine Tüte packen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Flucht nahm er noch Zigaretten und Getränke mit.