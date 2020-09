Drei Unbekannte haben am Montagabend einen 92-Jährigen in dessen Wohnung in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) überfallen und ausgeraubt.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte der Senior die Tür geöffnet, nachdem es geklingelt hatte. Die Räuber drängten ihn ins Haus, schlugen ihn ins Gesicht und stahlen sein Mobiltelefon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hilfe.