Noch 14 Besetzer auf Dach der Dondorf-Druckerei in Frankfurt

In Frankfurt ist die Räumung der besetzten ehemaligen Dondorf-Druckerei unterbrochen worden - obwohl sich noch immer Aktivisten auf dem Dach aufhalten. Auch über Nacht wollen sie bleiben.

Die Polizei hat die Räumung der besetzten ehemaligen Dondorf-Druckerei in Frankfurt unterbrochen. Es hielten sich laut den Beamten am Abend noch 14 Aktivisten auf dem Dach auf, zeitweise waren es 18 gewesen. Man werde "derzeit aus Sicherheitsgründen von der Räumung des Daches absehen", sagte ein Sprecher.

Den Menschen auf dem Dach sei angeboten worden, den Bereich über einen Not- und Rettungsweg zu verlassen. Das Angebot sei abgelehnt worden.

Aktivisten wollen über Nacht bleiben

"Keine Person verlässt derzeit das Dach", hieß es am Abend von einer Sprecherin der Aktivisten. Man befinde sich jedoch in Verhandlungen. "Die Menschen, die sich aktuell noch auf dem Dach befinden, sind nicht bereit, dieses freiwillig zu räumen, solange die Dondorf Druckerei von der Polizei belagert und abgeriegelt ist", teilten die Aktivisten mit. "Falls notwendig, verbringen sie dort oben die Nächte."

Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen damit begonnen, das historische Gebäude in Frankfurt-Bockenheim zu räumen. Nach Schätzung des Kollektivs "Die Druckerei" hatten sich rund 60 bis 70 Aktivisten auf dem Gelände versammelt.

Zwei Festnahmen

Laut Polizei hatten zu Beginn des Einsatzes rund 30 Menschen versucht, die Polizei am Betreten des Objekts zu hindern. Nach einem Angriff auf einen Beamten seien zwei Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Beim Versuch von weiteren Aktivisten, einen der Festgenommenen zu befreien, habe man Pfefferspray gegen eine Person eingesetzt.

Zudem sei es in der Druckerei beim Eintreffen der Polizisten zu massivem Einsatz von Pyrotechnik an den Fenstern gekommen. In dem Gebäude seien Barrikaden errichtet gewesen, Beamte seien mit Kot und Urin beworfen worden. Es sei niemand getroffen worden.

Neben Kräften von Polizei und Feuerwehr war auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Im Laufe des Vormittags brachte die Polizei mehrere Aktivisten aus dem Gebäude heraus. Von 14 Besetzerinnen und Besetzern habe man die Identität festgestellt und sie danach wieder entlassen. Das Innere der ehemaligen Druckerei sei komplett geräumt, teilte die Polizei schließlich mit.

Räumung seit Tagen erwartet

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten schon in den vergangenen Tagen mit einer Räumung gerechnet. In der Nacht zum Donnerstag seien die Verhandlungen mit der Universität Frankfurt, die das Gebäude zuletzt genutzt hatte, gescheitert. "Die Nerven liegen bei vielen blank", sagte Jule Liebig, Sprecherin des Kollektivs "Die Druckerei" dem hr vor der Räumung.

Man habe der Universität angeboten, die besetzte Druckerei gegen Zusicherungen freiwillig zu verlassen, erklärte Liebig: Die Aktivisten forderten dafür die Rücknahme des Strafantrags der Universität gegen die Besetzer, die Erhaltung der Druckerei sowie Gesprächstermine für eine Zwischennutzung des Gebäudes. "Darauf wurde nicht mehr reagiert, die Uni hat sich nicht bewegt", sagte Liebig.

Universität "enttäuscht" über Abbruch der Verhandlungen

Die Goethe-Universität dagegen wirft den Aktivisten vor, die Verhandlungen abgebrochen zu haben. "Es scheint uns trotz guter Gespräche nicht gelungen zu sein, gemeinsam den Weg der Deeskalation und der Wiedereröffnung des Diskursraums zu beschreiten", sagte Universitätspräsident Enrico Schleiff am Mittwoch.

Die Universität hatte angeboten, bei einer freiwilligen Räumung ihren Strafantrag gegen die Aktivisten zurückzunehmen. Außerdem hatte sie Gespräche über den Erhalt der Immobilie und die Schaffung neuer Räume zugesichert. Das Kollektiv hatte jedoch betont, dass es diese "unklaren Versprechen" ablehne.

Die Aktivisten hatten die Druckerei vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr besetzt. Man wolle damit gegen den geplanten Abriss des historischen Gebäudes sowie gegen die "Gentrifizierungspolitik" in der gesamten Stadt protestieren, hieß es. Die Besetzerinnen und Besetzer wollen in dem Gebäude ein "selbstverwaltetes Kulturzentrum" einrichten. Außerdem kritisieren sie die ökologischen Kosten für Abriss und Neubau und betonen die historischen Bedeutung der Druckerei, die einer jüdischen Familie gehörte.

Verletzte bei Räumung im Sommer

Das 150 Jahre alte Backsteingebäude soll einem Neubau für das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik weichen. Im Juli hatte die Polizei das damals besetzte Gebäude geräumt und eine Demonstration gegen die Räumung aufgelöst.

Dabei gab es zahlreiche Verletzte: Die Demonstranten warfen der der Polizei unnötige Eskalation vor. Die Polizei teilte damals mit, Demonstranten hätten versucht, Beamte abzudrängen. Man habe dies mit Gegenwehr verhindert.

Grüne Frankfurt und hessische Linke für neue Verhandlungen

Die Landtagsfraktion der Linken kritisierte auch den aktuellen Polizeieinsatz als "besonders unnötig" und forderte alle beteiligten Akteure dazu auf, "rasch an den Verhandlungstisch" zurückzukehren.

Auch der Kreisvorstand der Grünen in Frankfurt sprach sich für erneute Verhandlungen aus und positionierte sich für den Erhalt der Druckerei sowie für die "Zwischennutzung des Gebäudes für nichtkommerzielle Zwecke", so eine Mitteilung von Mittwoch.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde eine Schätzung zur Zahl der Aktivisten fälschlicherweise einem Polizeisprecher zugeordnet. Die Nachrichtenagentur dpa hat ihre Formulierung dazu mittlerweile korrigiert.