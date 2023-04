In Marburg hat die Polizei eine Feier zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan wegen einer "unklaren Gefahrenlage" unterbrochen. Vorher war ein anonymes Drohschreiben gefunden worden. Das Stadion wurde durchsucht, die Feier verlegt.

Eigentlich sollte das Zuckerfest der Höhepunkt des muslimischen Fastenmonats Ramadan sein. In Marburg gibt es laut Polizei seit dem Morgen eine "unklare Gefahrenlage" im Georg-Gassmann-Stadion, in dem die muslimische Gemeinde Marburg zum Feiern eingeladen hatte. Wie ein Sprecher dem hr gegenüber mitteilte, ermittle die Polizei in alle Richtungen und könne auch eine Bombendrohung nicht ausschließen.

Anonymes Drohschreiben an mehrere Institutionen

Straßen seien gesperrt, das Stadion durchsucht worden, teilte die Polizei auf hr-Anfrage mit. Vorsorglich habe man auch weitere Einsatzkräfte nach Marburg angefordert. Im Stadion könne die Sicherheit der Teilnehmenden nicht gewährleistet werden.

An "mehrere Institutionen" seien vorher anonyme Drohschreiben verschickt worden, auch an das Ordnungsamt und die Stadt Marburg. Darin sei angekündigt worden, dass das Zuckerfest gestört werden soll - unklar aber, auf welche Weise.

50 Einsatzkräfte waren vor Ort, Spürhunde durchsuchten die Veranstaltungshalle des Stadions. Gegen Mittag wurde die Halle wieder von der Polizei freigegeben.

Gebet auf dem Parkplatz vor dem Stadion

Geplant war der Einlass ins Stadion um 8.30 Uhr. Bereits um 9.30 Uhr sollte ein Gebet mit einer Predigt stattfinden, danach ein Fest mit Spielen für Kinder und jeder Menge Essen. Soweit kam es nicht. Das große Gebet fand stattdessen auf dem Vorplatz zum Stadion, dem Parkplatz, statt.

"Wir wollen hier friedlich beten, wir sind Teil Deutschlands, wir sind Teil Marburgs - und jetzt kommt so etwas. Das ist enttäuschend", sagte Fadi Einuz, einer der Organisatoren des Events. Man lasse sich nicht davon nicht aufhalten und wolle weiter feiern.

Feier in Moschee verlegt

Am Stadion gab der Veranstalter zunächst bekannt, dass man noch Hoffnung habe, wieder in die Halle am Stadion zu kommen. Schnell wurde aber die Reißleine gezogen und die Feierlichkeiten vor Ort abgesagt. Ein gemeinsames Essen sollte nach dem Freitagsgebet vor der Moschee in Marburg stattfinden.

Weitere Informationen Zuckerfest - das Fest des Fastenbrechens Was für Christen Weihnachten ist, ist im Islam das Zuckerfest. Für Kinder gibt es oft Geschenke, viel Essen, es ist eine Zeit, die oft mit der Familie verbracht wird. Nach dem Opferfest ist das Zuckerfest der wichtigste islamische Feiertag. Ende der weiteren Informationen

