Stark betrunken soll ein 24-Jähriger in Wiesbaden mehr als 50 geparkte Autos beschädigt haben. Die Polizei war dem Randalierer dank mehrerer Zeugen schnell auf der Spur.

Mehr als 50 Fahrzeuge soll ein stark betrunkener Mann in Wiesbaden beschädigt haben. An den 51 Autos seien Schäden an Außenspiegeln und Scheibenwischern festgestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem wurden mehrere Zweiräder umgeworfen.

Den 24 Jahre alten Tatverdächtigen nahm die Polizei kurz darauf in seiner Wohnung fest. Mehrere Anwohner und Zeugen hätten den Mann zu Fuß verfolgt und beobachtet, wie er sein Wohnhaus betrat. Der Betrunkene zeigte sich laut Polizei sehr unkooperativ, sodass ein Eilbeschluss der Staatsanwaltschaft Wiesbaden nötig gewesen sei, um die polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 24-Jährige auf dem Nachhauseweg am Samstagmorgen im Bereich Wiesbaden-Dotzheim weitere Wagen beschädigt habe. Zeugen und noch nicht bekannte betroffene Autofahrer sollten sich bei der Polizei melden. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf rund 40.000 Euro.

