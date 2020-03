In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte im Bad Wildunger Stadtgebiet (Schwalm-Eder) randaliert.

Sie traten in der Bubenhäuser Straße an Autos Spiegel ab, warfen am Friedhof Verkehrsschilder und Mülltonnen um, schmissen eine Haustür ein, beschädigten ein Räumfahrzeug in der Alten Molkerei, demolierten ein Auto im Marktplatzparkhaus. Die Polizei berichtet von tausenden Euro Schaden.