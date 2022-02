Am Bahnhof in Frankfurt-Rödelheim hat ein 24-Jähriger während eines Streits einen 55 Jahre alten Mann ins Gleisbett gestoßen.

Eine einfahrende S-Bahn kam durch eine Notbremsung etwa 30 Meter vor dem Mann zum Stehen. Der 24-Jährige soll zuvor in einer Bahn randaliert haben. Der Ältere habe ihn aufgefordert, dies zu unterlassen. Am Bahnhof ging der Streit später weiter. Der Verdächtige flüchtete zunächst, eine Bundespolizistin bemerkte ihn jedoch kurze Zeit später, so dass er festgenommen werden konnte. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Törtungsdelikts ermittelt. Er sollte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.