Da hatte der Rapper Haftbefehl wohl einen seiner schlechteren Einfälle: Mit einer Schussverletzung ist der 34-Jährige nach hr-Informationen ins Klinikum Darmstadt eingeliefert worden. Die Wunde fügte er sich offenbar selbst zu.

Die in diesem Fall obligatorische Benachrichtigung der Polizei erfolgte am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr: Das Klinikum Darmstadt meldete einen Patienten mit Schussverletzung. Ein 34-Jähriger sei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, bestätigte das Präsidium Südhessen den Vorfall. Weitere Details nannten die Beamten nicht.

Aus Versehen und im Rausch

Nach hr-Informationen handelt es sich bei dem Verletzten um den Offenbacher Rapper Haftbefehl. Aykut Anhan, so sein bürgerlicher Name, hat sich die Wunde demnach selbst zugefügt. Nach einem Aufenthalt im Frankfurter Bahnhofsviertel soll sich der 34-Jährige aus Versehen in den Unterschenkel geschossen haben. Die Tat passierte offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Laut einer Sprecherin der Polizei in Darmstadt dauern die Ermittlungen an. Da sich "der Patient äußerst unkooperativ" verhalte, sei bislang nicht geklärt, wo und wie er sich die Verletzungen zufügte. In diesem Zusammenhang seien in den Abendstunden auch seine Meldeanschrift und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht worden. Dabei fanden die Beamten aber keine Beweismittel.

Weshalb sich Haftbefehl erst in Darmstadt ins Krankenhaus begab, ist ebenfalls unklar. Im Klinikum wird er weiterhin stationär behandelt. Ob sein für den 24. Juli geplanter Auftritt bei einer Autokino-Show in Karlsruhe gefährdet ist, steht noch nicht fest.

"Der Held der Anständigen"

Haftbefehl, 1985 in Offenbach geboren, hat den deutschen Straßenrap geprägt wie kaum ein anderer. Die FAZ nannte ihn 2014 zur Veröffentlichung seines hochgelobten Albums "Russisch Roulette" den "Held aller anständigen und sinnsuchenden Mittelstandskinder". In diesem Jahr folgte sein neues Werk DWA ("Das Weiße Album").

Wegen seiner großen Heimatverbundenheit gab es zuletzt im Zuge der Kolonialismus-Debatte eine Petition, die Bismarckstraße in Offenbach nach Haftbefehl umzubenennen. Auch im Rathaus stand man der Idee offen gegenüber.

