Die mutmaßlichen A66-Raser haben den tödlichen Unfall bei Hofheim offenbar nicht direkt verursacht - sondern ein anderer Autofahrer. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch weiter wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens.

Nach der überraschenden Haftentlassung von zwei Sportwagenfahrern, die sich vor gut einer Woche auf der A66 bei Hofheim ein Autorennen geliefert haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag neue Details genannt. Danach hat den tödlichen Unfall - anders als zunächst angenommen - offenbar ein anderer Autofahrer verursacht, wie eine Sprecherin dem hr sagte. Das sei auf einem neuen Zeugenvideo zu erkennen, das den Unfallverlauf zeigt.

Der Mordvorwurf sei damit vom Tisch, so die Staatsanwaltschaft. Weil die Beschuldigten zudem feste Wohnsitze hätten, bestehe keine Fluchtgefahr mehr. Vorwürfe wie fahrlässige Tötung oder Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigten keinen Haftbefehl, erklärte eine Sprecherin. Allerdings werde weiterhin gegen die Männer wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt.

Schwierige Beweisführung

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, wer für den tödlichen Unfall verantwortlich ist. Das ist der Sprecherin zufolge sehr schwierig. Es ist demnach fraglich, ob nachgewiesen werden kann, dass das Rennen möglicherweise der Auslöser für den tödlichen Unfall war.

Nach einem dritten Sportwagenfahrer, der ebenfalls an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll, wird unterdessen weiter gefahndet. Die drei Männer im Alter im Alter von 26, 29 und 34 Jahren sollen am vorletzten Samstag auf der A66 mit zwei Lamborghini und einem Porsche ein Rennen gefahren sein, als es zu dem Unfall kam. Eine unbeteiligte Frau verbrannte nach der Kollision in ihrem Wagen. Auch ein Lamborghini brannte aus, der 29 Jahre alte Fahrer konnte sich leicht verletzt retten.

