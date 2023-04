Rund 150.000 Euro Bargeld hat die Autobahnpolizei bei Niederhausen (Rheingau-Taunus) unter der Fußmatte eines Rasers entdeckt.

Die Beamten hatten das Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch auf der A3 mit 182 statt der erlaubten 100 km/h erwischt und gestoppt. Da der 25-Jährige und seine zwei Mitfahrer die Herkunft des Geldes nicht erklären konnten, wurde es nach Rücksprache mit der Statsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche sichergestellt. Weil der marokkanische Fahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, habe er wegen der Geschwindigkeitsübertretung zudem eine Sicherheitsleistung von 1.400 Euro hinterlegen müssen, so die Polizei.