Nach dem Raserunfall mit zwei Toten hat das Landgericht Frankfurt die Mordanklage der Staatsanwaltschaft gegen einen 39-jährigen Autofahrer zugelassen.

Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte, muss sich der Mann vom 5. April an wegen zweifachen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und einem verbotenen Autorennen verantworten. Er soll im November 2020 im Frankfurter Stadtteil Ostend mit seinem PS-starken Auto mehrfach stark beschleunigt und in einer Kurve die Kontrolle verloren haben. Ein 27- und ein 61-Jähriger starben, eine 31 Jahre Frau wurde schwer verletzt.