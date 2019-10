Mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg muss ein Autofahrer in Kelsterbach (Groß-Gerau) rechnen, der mit 32 km/h in einer Tempo-10-Zone vor einer Kita unterwegs war.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhren während der Kontrolle am Montag innerhalb von 40 Minuten neun Autofahrer zu schnell.