Raser mit Lamborghini in Darmstadt erwischt

Kurzmeldung Raser mit Lamborghini in Darmstadt erwischt

Ein Lamborghini-Fahrer ist am Mittwochabend in Darmstadt mit 102 km/h statt der erlaubten 50 km/h in eine Polizeikontrolle gefahren.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 32-Jährige zuvor trotz Überholverbots auch noch mehrere Autos überholt. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.