Raser nach schwerem Unfall in Frankfurt vor Gericht

In Frankfurt steht ein 23-Jähriger vor Gericht. Er soll mit Tempo 100 durch die Stadt gerast sein und dabei einen schweren Unfall verursacht haben. Eine Frau sitzt seitdem im Rollstuhl.

Knapp eineinhalb Jahre nach einem schweren Unfall in Frankfurt muss sich ein 23-Jähriger am Dientag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Eine 51 Jahre alte Frau war dabei schwer verletzt worden. Sie erlitt Lenden- und Beinbrüche sowie eine Gehirnerschütterung. Laut Anklage sitzt sie seitdem im Rollstuhl und kann nur noch wenige Meter an Krücken gehen.

Wagen gegen Haltestelle geschleudert

Der Angeklagte soll im Juni 2021 mit knapp 100 Stundenkilometern über die Mainzer Landstraße im Westen der Stadt gefahren sein. Als er das Auto eines 41-Jährigen rechts überholen wollte, habe er dessen Wagen gerammt, wie die Polizei damals berichtete. Dieser wurde in eine Straßenbahn-Haltestelle geschleudert und erfasste dort die 51 Jahre alte Fußgängerin.

Der 41 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher kam zwar zunächst in ein Krankenhaus, wollte dort aber nicht behandelt werden. Die Polizei hatte den Schaden auf über 100.000 Euro geschätzt.

