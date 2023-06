Die zerstörten Autos nach dem schweren Unfall in Wiesbaden.

Die zerstörten Autos nach dem schweren Unfall in Wiesbaden. Bild © 5vision media

Auftakt in Mordprozess nach tödlichem Raser-Unfall

25-Jähriger nach Raser-Unfall in Wiesbaden wegen Mordes vor Gericht

Nach einem tödlichen Unfall in Wiesbaden muss sich ein 25-Jähriger vor Gericht verantworten. Er war mit rund 130 km/h durch die Innenstadt gerast, ein unbeteiligter Mann starb. Die Anklage lautet auf Mord.

Vor dem Wiesbadener Landgericht hat am heutigen Montag ein Mordprozess gegen einen Mann begonnen, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der angeklagte 25-Jährige soll im Oktober 2022 an einem Samstagabend mit Tempo 130 durch die Innenstadt gerast sein und dabei rote Ampeln missachtet haben.

An der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Wittelsbacher Straße in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs prallte der 25-Jährige mit seinem vollbesetzten schwarzen Mercedes mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der gerade abbiegen wollte. Das Auto landete auf dem Dach. Dessen 30 Jahre alter Fahrer starb einen Tag später an seinen schweren Verletzungen.

Fünf Insassen im Mercedes schwer verletzt

Der Angeklagte und die anderen Insassen des Mercedes - ein damals siebenjähriger Junge sowie drei 20, 31 und 36 Jahre alte Mitfahrer - waren bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Dem 25-Jährigen wird Mord zur Last gelegt. Seit 2020 können nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs Raser, die einen tödlichen Unfall verursachen, in Ausnahmefällen wegen Mordes belangt werden. Dabei muss ein gewisser Vorsatz nachgewiesen werden.

Polizisten stellen Unfall nach

Ermittler rekonstruierten die Fahrt aufwendig. Polizeibeamte und Polizeischüler stellten dafür mit baugleichen Fahrzeugen Szenen nach - einmal bei fließendem Verkehr und einmal ohne weiteren Verkehr. Kameras und eine Drohne dokumentierten die Fahrt.

Ziel war es unter anderem, herauszufinden, was die Fahrer und auch Zeugen bei den damaligen Lichtverhältnissen sehen konnten. Den Verdacht auf ein illegales Autorennen mit weiteren beteiligten Fahrzeugen ließen die Ermittler wieder fallen.

Auch Angehörige des Opfers kamen zu der Rekonstruktion und gedachten des Verstorbenen. Der Wiesbadener war sechs Wochen vor dem Unfall zum ersten Mal Vater geworden.

Bis Ende September sind 13 weitere Verhandlungstage angesetzt.

