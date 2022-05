Rassistische Attacke in Bus

Die Polizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlich rassistischen Vorfall in einem Linienbus in Gießen.

Ein Unbekannter soll am Dienstag einen 14-Jährigen körperlich angegriffen und rassistisch beleidigt haben, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Vorfall sei ihnen über einen Beitrag in den Sozialen Medien bekanntgeworden. Sie baten auch das Opfer, sich zu melden.