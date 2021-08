Noch immer kämpfen Feuerwehrleute an der A5-Raststätte Gräfenhausen gegen die Flammen: Ein Autofahrer war in eine Zapfsäule gerast und starb. Tankstellen-Mitarbeiter verhinderten eine mögliche Katastrophe.

Nach sechs Stunden ist noch immer kein Ende in Sicht: Die Tankstelle Gräfenhausen-Ost an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) stand auch am Montagmittag weiter in Brand. Schwarzer Rauch steigt weithin sichtbar über der Autobahn auf.

180 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, die sich durch das Dach der Tankstelle fressen. Dieses besteht laut Feuerwehr überwiegend aus brennbarem Material. Das Technische Hilfswerk unterstützt dabei, das Dach kontrolliert abzutragen. Zuvor versuchten Feuerwehrleute, die Flammen von oben über eine Drehleiter zu löschen. Da es auf der Rastanlage nur einen Hydranten gibt, musste das Löschwasser teilweise mit Tanklastwagen zur Brandstelle gefahren werden.

Mit hohem Tempo gegen die Zapfsäule

Der Einsatz sei gefährlich für die Feuerwehrleute, weil brennende Dachteile herabstürzen könnten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, sei nicht abzusehen, hieß es am Mittag.

Auf dem Tankstellengelände war am Morgen gegen 6.50 Uhr ein Autofahrer in eine Zapfsäule gefahren. Wie die Feuerwehr bestätigte, geschah dies mit hoher Geschwindigkeit. Der Wagen fing Feuer, die Flammen sprangen auf einen vor ihm an der Säule parkenden Transporter sowie die Überdachung der Tankstelle über. Mitarbeiter konnten die Tankstelle laut Feuerwehr rechtzeitig notabschalten und dadurch womöglich eine Explosion verhindern.

An Tankstellen gibt es einen Abschaltmechanismus: Dieser schaltet die Pumpensysteme aus, die Benzin und Diesel durch die Schläuche nach draußen befördern. Wären sie nicht abgeschaltet worden, wären die Schläuche womöglich verbrannt und der Boden der Tankstelle mit Kraftstoff getränkt worden.

Tankstellendach einsturzgefährdet

Für den Fahrer des Pkw kam allerdings jede Hilfe zu spät: Feuerwehrleute bargen die Person tot aus den Trümmern, die auf dem Gelände der Tankstelle verstreut lagen. Die beiden Fahrzeuge konnten laut Feuerwehr zügig gelöscht werden. Auf Fotos ist nur noch das ausgebrannte Wrack des Transporters zu sehen.

Das Tankstellendach ist nach Polizeiangaben einsturzgefährdet. Zwei Zapfsäulen seien beschädigt worden. Informationen über weitere Verletzte gab es nicht. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst völlig unklar - damit auch, ob möglicherweise ein medizinischer Notfall vorlag.

Nachdem die A5 zunächst in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden war, fließt der Verkehr mittlerweile wieder am Unfallort vorbei. Dennoch stauten sich die Autos am Mittag auf mehreren Kilometern. Zwischen Weiterstadt und Erzhausen (Darmstadt-Dieburg) wurden Anwohner zudem gebeten, wegen der anhaltenden Geruchsbelästigung die Fenster zu schließen.