Rattengift in Hundefutter

Giftköder Rattengift in Hundefutter

Ein Hundehasser treibt offenbar sein Unwesen in Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg).

Rund um den Bereich des Hundevereins/Schützenhauses wurden in den vergangenen Tagen mehrere mit Rattengift versetzte Pellets gefunden. Das teilte die Stadt in einem Facebook-Post mit und warnte Hundebesitzer vor den Giftködern in Leckerli-Form.