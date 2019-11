Räuber droht Kassierer in Supermarkt mit Bierflasche

Ein Mann hat am Freitagabend in Offenbach einen Supermarkt überfallen.

Nach Angaben der Polizei bedrohte der Unmaskierte an der Kasse einen Mitarbeiter des Marktes, indem er eine Bierflasche zum Schlag bereit erhob. Nachdem er aus der geöffneten Kasse die Geldscheine in zunächst unbekannter Höhe genommen hatte, entfernte sich der Räuber aus dem Markt in unbekannte Richtung.