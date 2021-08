Nach einer Attacke auf einen 39-Jährigen in seinem Haus in Wolfhagen (Kassel) ist der Mann außer Lebensgefahr.

Eine Sonderkommission ermittele weiter wegen versuchter Tötung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Angehörige hatten das Opfer in der Nacht zum Mittwoch in dem Haus im Ortsteil Viesebeck gefunden.