Raubüberfälle per Dating-App organisiert: Fünf Männer in Haft

Durchsuchungen in Südhessen

Mehrere junge Männer sollen in Darmstadt Raubüberfälle über eine Dating-App verübt haben. Nach Wohnungsdurchsuchungen in Hessen und Thüringen wurden die teils noch Minderjährigen festgenommen.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 15:14 Uhr

Eine Gruppe Krimineller soll über Monate hinweg über eine Dating-Plattform Treffen mit anderen Männern organisiert haben, nur um diese dann bei den angeblichen Dates in Darmstadt auszurauben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilten, wurden bei Durchsuchungen von elf Wohnungen in Darmstadt, Büttelborn (Groß-Gerau) und Erfurt (Thüringen) am Mittwoch zehn Verdächtige festgenommen. Fünf der Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren kamen demnach in Untersuchungshaft.

Treffen in Darmstadt organisiert

Den Ermittlern zufolge sollen die Männer seit Oktober 2023 in unterschiedlicher Besetzung für acht Raubüberfälle im Bereich der Darmstädter Waldkolonie verantwortlich sein. Dabei sollen sie ihren Opfern mit Messern oder einer Handfeuerwaffe gedroht haben, und diese so dazu gebracht haben, Geld, EC-Karten oder Smartphones herauszugeben.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen am Mittwochmorgen seien Spezialkräfte, Polizeihunde und Zivilfahnder im Einsatz gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man habe "Schreckschusswaffen, mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Hunderte Gramm Marihuana und zahlreiche Mobiltelefone" sichergestellt, heißt es in der Mitteilung.

Mutmaßlich auch als "falsche Polizisten" betrogen

Durch die Ermittlungen hätten sich Hinweise ergeben, dass die Männer neben den Raubüberfällen auch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnten - darunter Drogendelikte und Betrug über die "falsche Polizisten"-Masche.

Gegen die fünf nun in Untersuchungshaft gebrachten Männer lag laut Polizei und Staatsanwaltschaft bereits ein Haftbefehl vor. Gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Beschuldigte seien die Haftbefehle außer Vollzug gesetzt worden.