Raubüberfall auf A5-Rastanlage in Bensheim

Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine Tank- und Rastanlage in Bensheim (Bergstraße) an der A5 überfallen.

Laut Polizei bedrohten sie einen 64 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Hammer. Nachdem dieser mehrere hundert Euro herausgegeben hatte, besprühten und verletzten sie ihn mit Pfefferspray.