Zwei Männer haben einen Supermarkt-Lieferanten mit einer Schusswaffe in Söhrewald (Kassel) überfallen und ausgeraubt.

Wie die Polizei meldete, passten die Täter den Fahrer am Montagmorgen auf dem Parkplatz hinter dem Markt in Wellerode ab und bedrohten ihn. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld in einem Stoffbeutel zu Fuß in Richtung Wattenbach. Beide waren dunkel bekleidet.