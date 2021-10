Zwei Unbekannte haben einen Supermarkt in Rüsselsheim überfallen und Bargeld erbeutet.

Die beiden maskierten Männer forderten am Donnerstagabend von einem Mitarbeiter mit vorgehaltener Schusswaffe die Tageseinnahmen. Dann öffneten sie die Kasse gewaltsam und verschwanden mit ihrer Beute in Höhe von 2.700 Euro, so die Polizei am Freitag.