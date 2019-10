Raubüberfall in Garage

Ein Rentner ist am Donnerstagabend in seiner Garage in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) überfallen und beraubt worden.

Laut Polizei wurde er schwer verletzt, der Täter erbeutete eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.