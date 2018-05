Feuerwehrleute am Bahngleis in Kassel-Wilhelmshöhe

Die Feuerwehr Kassel ist am Mittwochabend zu einem brennenden Intercity-Zug im Bahnhof Wilhelmshöhe gerufen worden. Reisende hatten Rauch bemerkt. Zur Ursache hat die Feuerwehr eine Vermutung.

Etwa 200 Menschen haben am Mittwochabend einen Intercity im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verlassen müssen. Zuvor war die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in einem Wagen des Zuges alarmiert worden. Einsatzkräfte betraten den verrauchten Wagen mit Atemschutzmasken und entrauchten ihn. Ursache sei vermutlich ein Defekt der Klimaanlage gewesen, teilten die Einsatzkräfte in der Nacht mit.

Die Feuerwehr war zwei Stunden vor Ort. Während dieser Zeit waren den Angaben zufolge zwei Gleise gesperrt. Es sei dadurch zu leichten Behinderungen des Bahnverkehrs gekommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.