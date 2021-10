Viele Frankfurter saßen am Dienstagabend im Dunkeln. In mehreren Stadtteilen fiel über Stunden der Strom aus. Grund war ein technischer Defekt im Umspannwerk Höchst. Es war nicht das erste Mal.

In mehreren Frankfurter Stadtteilen ist am Dienstag der Strom ausgefallen. Tausende Haushalte waren ohne Elektrizität. Laut dem Versorger Süwag Energie AG waren die Stadteile Nied, Unterliederbach, Sossenheim und Höchst betroffen. Am Abend gingen viele Haushalte nach und nach wieder ans Netz.

Rauch im Umspannwerk Höchst

Süwag zufolge war es gegen 17.15 Uhr in der Umspannanlage Höchst durch einen technischen Defekt zum Ausfall der Stromversorgung gekommen. Laut einer Sprecherin gab es eine Rauchentwickklung, es habe aber nicht gebrannt.

Die Frankfurter Feuerwehr bestätigte, dass es in dem Umspannwerk qualmte. Sie habe mit einem Großventilator Rauch abgeführt und Frischluft in das Umspannwerk befördert. Wie es zu der Rauchentwicklung kam, war zunächst unklar.

Beatmungspatienten ins Krankenhaus gebracht

Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Die Rettungsdienste hätten aber in den betroffenen Stadtteilen einen Anstieg der Einsätze verzeichnet. So seien neun Patienten mit Heimbeatmungsgeräten in Krankenhäuser gebracht worden.

Kurz vor 21 Uhr teilte die Süwag mit, dass Nied und Sossenheim wieder vollständig versorgt würden. Von dem Ausfall seien nun noch etwa 16.000 Haushalte in Höchst und Unterliederbach betroffen. Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur.

Betroffener: Haben die letzten Kerzen zusammengetragen

Auch hessenschau.de-Nutzer Lukas Wambach saß am späten Abend mit seiner vierköpfigen Familie im Westen Unterliederbachs noch im Dunkeln. "Rundherum die ganzen Laternen und Häuser sind dunkel", sagte er. Vereinzelt sehe man Lichterketten, vermutlich batteriebetrieben. "Wir haben die paar Kerzen, die wir noch hatten, zusammengetragen und angezündet."

Doch nicht nur das Licht war weg, auch die Heizung war ausgefallen. "Es wird immer kälter", beklagte Wambach, der auch auf WLAN und Festnetztelefonie nicht mehr zurückgreifen konnte. Einzig das Handy blieb noch, um ein paar Gespräche zu führen.

Umspannwerk nicht zum ersten Mal betroffen

Vor knapp einem Jahr war es in dem Umspannwerk in Höchst schon einmal zu Problemen gekommen. Den Berichten zufolge hatte es seinerzeit in dem Werk gebrannt. Auch damals fiel in mehreren Stadtteilen der Strom aus. Betroffen waren rund 35.000 Menschen.