Wieder ein großer Flächenbrand wegen der anhaltende Trockenheit, diesmal an der Bergstraße. Die Polizei sperrte die B44, weil eine Ackerfläche in Flammen stand.

Das anhaltend trockene Hochsommerwetter hält die Feuerwehren im ganzen Land derzeit in Dauer-Alarmbereitschaft. Nachdem es am Wochenende in Nordhessen zu mehreren größeren Flurbränden gekommen war, stieg am Montagnachmittag in Groß-Rohrheim (Bergstraße) nahe Biblis eine Rauchsäulen über einem Ackerfeld kilometerweit sichtbar in den Himmel.

"Ein Fläche von rund zehn Fußballfeldern brennt", berichtete ein Polizeisprecher hessenschau.de. Die Feuerwehren brauchten einige Stunden, um das Feuer zu löschen.

B44 gesperrt

Löscharbeit fast beendet: Feuerwehrmänner am Einsatzort in Groß-Rohrheim Bild © Keutz/Einsatzreport Südhessen

Die Einsatzkräfte waren gegen 15.20 Uhr alarmiert worden. "Rund 80 Einsatzkräfte sind mit dem Löschen des Feuers beschäftigt", sagte der Polizeisprecher. Die B44 zwischen Biblis und Groß-Rohrheim war zeitweise voll gesperrt. Zudem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Ob landwirtschaftliche Arbeiten auf dem Feld zum Ausbruch des Feuers geführt haben könnten, müssen nun die anschließenden Ermittlungen zeigen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens stand zunächst auch noch nicht fest.

Brände allerortens

Auch an der A5 Richtung Frankfurter Flughafen war am Montagnachmittag ein Flächenbrand ausgebrochen. Der Rauch der brennenden Gras- und Gestrüppfläche von 200 Quadratmetern sei bis zur Straße gezogen, teilte die Feuerwehr mit.

Das Umweltministerium hatte jüngst angesichts der anhaltenden Hochsommerlage vor Bränden in Wald und Flur gewarnt. Im ganzen Land herrsche mittlere, in Südhessen örtlich hohe Waldbrandgefahr. Vor allem liegengelassene Glasscherben, Zigarettenkippen und Funkenflug beim Grillen seien oft Auslöser für Brände, ermahnte das Ministerium die Menschen zur Vorsicht. Diese lies offenbar eine siebenköpfige Campinggruppe am Samstag im südhessischen Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) vermissen, als sie auf einer Wiese eine ungesicherte Feuerstelle entfachten.

Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes Feld über und steckte dies in Brand. Auch hier war die Feuerwehr schnell zur Stelle und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. In Nordhessen brannten am Samstag bei Kassel gleich drei Getreidefelder. Sowohl in Guxhagen als auch in Fuldabrück und Lohfelden musste die Feuerwehr ausrücken, um die Flammen zu löschen.

Sendung: hessenschau 02.07.2018, 19.30 Uhr