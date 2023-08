Großbrand in Offenbach nach Explosion in Recycling-Betrieb

Explosion in Recycling-Betrieb - Rauchsäule über Offenbach

Im Offenbacher Osten ist am Sonntagabend ein Großbrand in einem Recycling-Betrieb ausgebrochen. Mehrere Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Der Fern- und Regionalbahnverkehr wurde eingestellt.

Wie die Feuerwehr dem hr mitteilte, ist es zuvor auf dem Gelände des Recyclingbetriebs Redux zu einer Explosion gekommen. Zunächst habe es in einem Lager für Batterien gebrannt, sagte der Einsatzleiter. Diese seien bis zu 50 Meter weit geflogen. Das Lager habe bereits in Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte dort eintrafen.

Die Flammen hätten auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Die Feuerwehr habe das nicht verhindern können. Wegen starker Hitze seien die Einsatzkräfte nicht nah genug an den Brandherd herangekommen, sagte der Sprecher. Mehrere Feuerwehrleute seien durch Rauchgas verletzt worden.

Wasserwerfer nach Hessenderby im Einsatz

Die Offenbacher Feuerwehr forderte Verstärkung aus Frankfurt sowie des Technischen Hilfswerks an, um den Großbrand von zwei Seiten zu löschen. 250 bis 300 Einsatzkräfte waren laut dem Einsatzleiter vor Ort. Auch ein Wasserwerfer, der zuvor beim Hessenderby von Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 im Einsatz war, sollte zum Löschen verwendet werden. Messtrupps sollten zudem nach möglichen Schadstoffen suchen.

Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach. Eine Rauchsäule sei kilometerweit zu sehen, auch im benachbarten Frankfurt. Auf Twitter kursierten zahlreiche Videos davon. Bei der Bahn wurden nach Angaben der Stadt der Fernverkehr auf der ICE-Strecke nach Frankfurt und der Regionalverkehr eingestellt.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Auf den Brand wurde auch über die Warn-Apps Katwarn und Nina aufmerksam gemacht. Ein Polizeisprecher sagte, Anwohner in Offenbach seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach hr-Informationen wurden 20 Menschen, die in der Straße wohnen, evakuiert.

Das Unternehmen Redux recycelt verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus. Diese werden zum Beispiel in Smartphones, Elektroautos und E-Bikes verwendet. 2019 hatte es schon einmal in dem Betrieb gebrannt.