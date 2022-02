Bild © ZFA Frankfurt am Main

Mehr als zehn Kilogramm Heroin fanden die Ermittler. Bild © ZFA Frankfurt am Main

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion rund um Marburg sind Zollfahnder auf fast 20 Kilogramm Drogen gestoßen. Verkaufswert: rund drei Millionen Euro. Außerdem fanden sie mehr als 210.000 Zigaretten und viel Bargeld.

Insgesamt 14 Wohnungen und Geschäftsräume in und um Marburg haben die Frankfurter Zollfahnder am Donnerstag durchsucht. Dabei fanden sie eine große Menge Drogen, wie sie am Freitag berichten: 15 Kilogramm Ampethamine, mehr als zehn Kilogramm Heroin und ein Kilogramm Marihuana.

"Davon ausgehend, dass einige der sichergestellten Betäubungsmittel erfahrungsgemäß bis zum Endkonsumenten rund drei Mal gestreckt werden, konnte durch die Sicherstellung Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von über drei Millionen Euro dem illegalen Markt entzogen werden", teilten die Zollfahnder mit. Die Drogen seien zum größten Teil in einer Garage gefunden worden, gelagert in einem Kühlschrank.

Ein Teil des sichergestellten Amphetamins. Bild © ZFA Frankfurt am Main

Zigaretten und Bargeld gefunden

Außerdem stießen die Ermittlerinnen und Ermittler den Angaben zufolge auf über 210.000 unversteuerte Zigaretten, 170.000 Euro in bar und eine Schreckschusswafffe ohne vorgeschriebene Kennzeichnung. Der Steuerschaden durch die Zigaretten liege bei etwa 40.000 Euro.

Nach Erkenntnissen der Ermittler steht eine siebenköpfige Bande aus dem Raum Marburg hinter all dem. Die sieben stehen im Verdacht, bandenmäßigen und bewaffneten unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Außerdem sollen sie illegal mit Schusswaffen gehandelt haben.

Sechs Beschuldigte festgesetzt

Die Vorwürfe richten sich gegen sieben Männer und Frauen im Alter von 26 bis 45 Jahren. Gegen zwei von ihnen lagen bereits Haftbefehle vor, sie wurden daher am Donnerstag gleich verhaftet. Vier weitere Beschuldigte wurden festgenommen, von denen wiederum zwei noch am Donnerstag in Untersuchungshaft kamen.

An den Verhaftungen waren neben den Zollfahndern aus Frankfurt Spezialeinsatzkräfte aus Stuttgart sowie Polizisten aus Thüringen und Rheinland-Pfalz beteiligt.