Unbekannte haben am Samstagmorgen in Raunheim (Groß-Gerau) vermutlich mehrere Geldautomaten in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum gesprengt.

Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Knallgeräusche, verletzt wurde niemand. Durch die Explosionen wurden die Räumlichkeiten stark beschädigt und waren nicht mehr betretbar. Ob die Täter Beute machten, ist nicht bekannt. Verletzte gab es nicht.