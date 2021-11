Rauschgiftdealer in Frankfurt ertappt

Festnahme Rauschgiftdealer in Frankfurt ertappt

Die Polizei hat am Mittwoch einen Drogendealer im Frankfurter Gutleutviertel ertappt.

Er hatte 100 Gramm Haschisch dabei, wie die Beamten mitteilten. In der Wohnung des 29-Jährigen fanden sie 24,5 Kilo Haschisch, mehrere tausend Euro Bargeld, drei Smartphones und zwei Feinwaagen. Ein 36 Jahre alter Hintermann wurde in Höchst festgenommen. Er wurde in eine Haftzelle gebracht.