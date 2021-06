Die Polizei hat die Wohnungen von sechs Beamten durchsucht. Sie und 14 weitere Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sollen Mitglieder einer rechtsextremen Chatgruppe gewesen sein.

Die Polizei muss erneut wegen rechtsextremer Chatgruppen in den eigenen Reihen ermitteln: Am Mittwoch wurden die Wohnungen und Arbeitsplätze von sechs Polizeibeamten des Präsidiums Frankfurt durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt mit. In welchen Orten die Beschuldigten wohnen, die zwischen 41 und 47 Jahre alt sind, wurde nicht mitgeteilt.

Die Durchsuchungen sind demnach Teil von Ermittlungen gegen insgesamt 20 Polizeibeamte. Die Männer im Alter zwischen 29 bis 54 Jahren sollen Mitglieder verschiedener Chatgruppen gewesen sein. Dort sollen sie volksverhetzende Inhalte und Abbildungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation geteilt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.