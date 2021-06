Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Polizisten haben am Mittwoch die Wohnungen von sechs Kollegen durchsucht. Sie und 14 weitere SEK-Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sollen in rechtsextremen Chatgruppen aktiv gewesen sein. Aufgefallen war das bei Ermittlungen gegen einen Polizisten unter Kinderporno-Verdacht.

Die Polizei muss erneut wegen rechtsextremer Chatgruppen in den eigenen Reihen ermitteln: Am Mittwoch wurden die Wohnungen und Arbeitsplätze von sechs Polizeibeamten des Präsidiums Frankfurt durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt (LKA) mit. In welchen Orten die Beschuldigten wohnen, die zwischen 41 und 47 Jahre alt sind, wurde nicht mitgeteilt.

Die Durchsuchungen sind demnach Teil von Ermittlungen gegen insgesamt 20 Polizeibeamte. Die Männer im Alter zwischen 29 bis 54 Jahren sollen Mitglieder verschiedener Chatgruppen gewesen sein. Dort sollen sie volksverhetzende Inhalte und Nazi-Symbole geteilt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Nachrichten stammten hauptsächlich aus den Jahren 2016 und 2017, die letzten von Anfang 2019. Den Angaben zufolge gehören alle beschuldigten Beamten dem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Frankfurter Präsidiums an.

Polizisten zwangsbeurlaubt

Drei der Männer sollen zwar Mitglieder der Chatgruppen gewesen sein, aber selbst keine rechtsextremen Inhalte geteilt haben. Da sie als Vorgesetzte aber nicht eingeschritten seien, werde gegen sie wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt ermittelt.

Alle 19 Beschuldigten, die noch aktiv im Polizeidienst sind, wurden zwangsbeurlaubt. Einer der Beamten wurde zusätzlich suspendiert.

Chatgruppen zufällig entdeckt

Auslöser für die Ermittlungen gegen die Männer war ein anderes Verfahren gegen einen 38-Jährigen aus Rheinland-Pfalz, wie Staatsanwaltschaft und LKA erklärten. Dem Mann, der ebenfalls als SEK-Beamter in Frankfurt gearbeitet hat, werde der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen.

Bei der Auswertung seiner Handys waren die Ermittler auf die Chatgruppen gestoßen. Das LKA übernahm daraufhin Mitte April die Ermittlungen.