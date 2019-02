Razzia gegen mutmaßliche Islamisten in Südhessen

Mit einer Razzia in Biebesheim, Raunheim und Rüsselsheim sind Spezialkräfte der Polizei und Staatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Zwölf Männern wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Die Polizei durchsuchte am Donnerstagmorgen in Südhessen mehrere Wohnungen mutmaßlicher Islamisten. Das bestätigte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft dem hr.

Den Angaben zufolge wurden 15 Wohnungen und Häuser in Raunheim, Biebesheim am Rhein (beide Groß-Gerau) und Rüsselsheim durchsucht sowie ein Objekt in Nordrhein-Westfalen. Etwa 200 Beamten waren laut Staatsanwaltschaft im Einsatz.

Ausreise nach Syrien geplant

Im Visier der Ermittler sind zwölf Beschuldigte. Den jungen Männern im Alter von 26 bis 31 Jahren wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Die Beschuldigten wollten nach Erkenntnissen der Ermittler nach Syrien ausreisen, um sich dort an Kampfhandlungen zu beteiligen.

Sendung: hr-iNFO, 21.02.2019, 8:40 Uhr