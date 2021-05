Weinflaschen im Wert von mehreren hunderttausend Euro verschwanden Anfang des Jahres aus dem Krone-Schlösschen in Eltville. Die Besitzer sahen eine Weinmafia am Werk. Jetzt stehen sie selbst im Fokus der Ermittler.

Die Nachricht vom Weindiebstahl im Nobelhotel Kronen-Schlösschen in Eltville (Rheingau-Taunus) verbreitete sich im Januar nicht nur unter Kennern. Unbekannte sollen 500 der edelsten Tropfen aus dem Bestand des familiengeführten Unternehmens gestohlen haben. Dem hr sagte Hotelchefin Johanna Bächstädt damals: "Das war kein normaler Einbruch." Eine Einschätzung, die mittlerweile auch die Ermittler teilen - allerdings aus anderen Gründen.

Während Bächstädt mit ihrer Vermutung auf eine international agierende Diebesbande hinauswollte, glaubt die Wiesbadener Staatsanwaltschaft an einen möglichen Insider-Job. Das hätten unter anderem Hinweise von außen ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Winckelmann der Bild, die zuerst über die Betrugsermittlungen berichtete . Mehrmals durchsuchten Ermittler demnach seit vergangener Woche das Kronen-Schlösschen selbst und auch Räume von Bächstädt und ihrem Vater, Besitzer Hans B. Ulrich, sowie einem weiteren Sommelier.

Täter fanden die teuersten Nadeln im Heuhaufen

Wie die Staatsanwaltschaft dem hr am Mittwoch bestätigte, gibt es große Zweifel an der Version, die die Hotelchefin im Januar auch dem hr servierte. Da wäre zum einen die hohe Schadenssumme, die Bächstädt mit 350.000 Euro bis 450.000 Euro bezifferte. Und zum anderen seien die Tatortspuren ungewöhnlich für einen solchen Einbruch. Es stelle sich außerdem die Frage, wie die vermeintlichen Täter so schnell die kostbarsten Exemplare in dem mit rund 70.000 Wein- und Sektflaschen prall gefüllten Keller ausfindig hätten machen können, ohne deutlichere Spuren zu hinterlassen.

Um in den Weinkeller zu gelangen, hätten Diebe mehrere Stahltüren aufbrechen müssen, eine davon kann nur mit einem Fingerabdrucksensor geöffnet werden. So wurde schnell klar, dass keine Jugendbande oder andere Einbruchsamateure am Werk gewesen sein konnten. Hotelchefin Bächstädt sagte im Januar dem hr: "Man sieht, dass sie entweder eine gute Einkaufsliste hatten oder sich selber sehr gut auskannten." Verschwunden waren Weinflaschen im Einzelwert von bis zu 18.500 Euro.

"Eine Schocknachricht", sagte Bächstädt damals. Ob das nur gespielt war, müssen nun Polizei und Staatsanwaltschaft klären. Bei den Razzien stellten die Ermittler neben Unterlagen auch elektronische Speichermedien sicher. Deren Auswertung werde sich allerdings über einige Wochen hinziehen.

