Razzia wegen Letzter Generation in Gersfeld war rechtmäßig

Ein halbes Jahr nach der Razzia bei der Letzten Generation in sieben Bundesländern hat das zuständige Gericht in München fast alle Beschwerden abgewiesen. Auch im osthessischen Gersfeld waren Räume durchsucht worden.

Nach der viel kritisierten, bundesweiten Razzia gegen die Letzte Generation im Mai diesen Jahres hat das zuständige Landgericht in München zahlreiche Beschwerden gegen die Durchsuchungen größtenteils abgeweisen.

Drei Durchsuchungen fanden damals auch in Gersfeld (Fulda) statt - unter anderem in den Räumen des Vereins "Elinor Treuhand", der eine Zeit lang ein Online-Gruppenkonto zur Spendensammlung für die Letzte Generation verwaltet haben soll. Festnahmen gab es dabei nicht.

Bei der Razzia im Mai hatten Polizeibeamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume der Klimaschutzgruppe in insgesamt sieben Bundesländern durchsucht. Durchsuchungen gab es neben Hessen auch in Hamburg, Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Sachsen (Dresden), Bayern (Augsburg und München), Berlin und in Schleswig-Holstein (Kreis Segeberg).

Die Letzte Generation hatte damals angekündigt, sich juristisch gegen die Aktionen wehren zu wollen. "Staatsanwälte aus ganz Deutschland haben bereits klargemacht, dass sie den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung für absurd halten", hieß es damals.

Gericht: Letzte Generation hat Absicht, Straftaten zu begehen

Den Anfangsverdacht für die Bildung einer kriminellen Vereinigung bewertete die Staatsschutzkammer am Landgericht München I nun allerdings als zutreffend. Zum einen handele es sich um eine Vereinigung, weil die Gruppe von mehreren Hundert Personen ein gemeinsames Ziel verfolge.

Zum anderen habe die Letzte Generation dabei auch die Absicht, Straftaten zu begehen. Ob das den Hauptgrund für die Vereinigung darstellt, ist laut dem Gericht für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Razzia nicht entscheidend.

Zehn Beschwerden gegen die Durchsuchungen verwarf das Landgericht als unbegründet und einer gab sie teilweise statt, wie das Oberlandesgericht am Donnerstag in München mitteilte.

Durchsuchungen waren laut Gericht verhältnismäßig

Ausreichend für die Einschätzung ist demnach, dass das Nötigen von Verkehrsteilnehmern oder Sachbeschädigungen das Erscheinungsbild der Letzten Generation mitprägen. Die Taten fasst die Staatsschutzkammer außerdem als "erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit" auf, erklärte das Gericht.

Der gesellschaftliche Diskurs werde mit illegitimen Mitteln verletzt. Deshalb seien die Durchsuchungen auch verhältnismäßig. Einer Beschwerde gab das Gericht recht - einzelne Gegenstände hätten demnach nicht beschlagnahmt werden dürfen. Die Entscheidungen der Staatsschutzkammer sind rechtskräftig.

Heftige Diskussion um Verhältnismäßigkeit der Razzia

Die Aktivisten weisen selbst immer wieder zurück, kriminell zu sein. Die Razzia im Frühjahr wurde vielfach als übertrieben kritisiert. So hatte der Frankfurter Jura-Professor Matthias Jahn im Interview mit hessenschau.de das Vorgehen des Staates gegen die Letzte Generation als unverhältnismäßig kritisiert.

Auch Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand bei Greenpeace, hatte die Einsätze wie viele weitere Umweltschützer als "vollkommen unverhältnismäßig" befunden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte dagegegen gehalten. Die Razzien zeigten, "dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt".

Ermittlungen in Bayern angesiedelt

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt nach eigenen Angaben gegen zahlreiche Mitglieder der Letzten Generation. Angesiedelt sind die Ermittlungen bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft betonte aber, dass das nicht bedeute, dass man die Letzte Generation als extremistisch oder terroristisch einstufe.

Die Gruppe macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die fatalen Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Die Mitglieder kleben sich dabei häufig fest - an Straßen oder auch an Kunstwerken.