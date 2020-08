Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hat es am Dienstag in Hessen mehrere Durchsuchungen gegeben.

Ermittelt wird gegen sechs Kunden einer Bank mit Sitz in Puerto Rico, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt mitteilten. Es wurden Wohnräume in Frankfurt, Wiesbaden, Hattersheim und Schwalbach (Main-Taunus), Oberursel und Neu-Anspach (Hochtaunus) sowie mehrere Banken durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit Hilfe der Bank Offshore-Firmen gegründet zu haben, um Kapitalerträge zu verbergen und so Steuern zu hinterziehen.