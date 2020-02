Die tödlichen Schüsse in Hanau haben bundesweit Entsetzen ausgelöst. Viele Politiker drücken ihre Anteilnahme aus. Auch die Bundesregierung hat sich zu Wort gemeldet.

Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf das schwere Gewaltverbrechen in Hanau (Main-Kinzig) mit elf Toten. "Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagmorgen auf Twitter.

"Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern", fügte er hinzu. Seibert äußerte die Hoffnung, dass die Verletzten bald wieder gesund werden.

Auch der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zeigte sich erschüttert über die Gewalttaten. "Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundendes Beileid", schrieb Kaminsky am Donnerstagmorgen auf Facebook.

"Echtes Horrorszenario"

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) bezeichnete die Vorfälle in Hanau als "echtes Horrorszenario". "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung", teilte Leikert auf Twitter mit. Sie dankte darüber hinaus allen Einsatzkräften.

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour aus Frankfurt rief dazu auf zusammenzustehen. "Für die Opfer. Für Hanau", twitterte er. "Ich kenne die Identität und die Motive des Täters noch nicht. Ich weiß nur, dass Entsetzliches passiert ist", so Nouripour. Jetzt sei Zeit für Trauer.

Auch in der EU sorgt der Fall für Bestürzung. "Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie - egal wo er vorkommt", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter. "Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in Hanau", fügte er hinzu.

