Von einer bundesweiten Flut mutmaßlich rechtsextremer Gewaltdrohungen war offenbar auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt betroffen.

Das berichteten am Mittwochabend der NDR und die "Süddeutsche Zeitung". Demnach wurden in den vergangenen Wochen deutschlandweit mehr als 100 E-Mails, die mit "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0" oder "Wehrmacht" unterzeichnet waren, an Politiker, Prominente und Behörden verschickt. Mindestens fünfzehn Mal sollen seit Dezember 2018 Bombendrohungen mit dem Absender "Nationalsozialistische Offensive" auch bei Gerichten und Justizzentren eingegangen sein, darunter die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Bomben seien nicht gefunden worden.