Nach der Auflösung des Spezialeinsatzkommandos in Frankfurt sollen die verbliebenen Kräfte bei der Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel arbeiten. Dort sollen sie sich laut Innenminister Beuth an eine neue "Führungsphilosophie" gewöhnen.

Der beauftragte Expertenstab hat am Montag bekannt gegeben, wie es mit den verbliebenen SEK-Kräften nach der Auflösung des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos weitergehen soll. Nach Angaben des Innenministeriums sind sie mit sofortiger Wirkung dem Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium unterstellt.

Dafür sollen sie in den Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel umziehen. "Wir werden dort mit einer neuen Führungsphilosophie und in einem neuen Umfeld eine neue Einheit formen, in der sowohl fachlich wie ethisch höchste Standards gelten müssen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU).

Neue Einteilung, neue Führungskräfte

Die Räume des SEK im Polizeipräsidium Frankfurt seien überprüft worden und für die Umstrukturierung der Einheit nicht geeignet, wie der Wiesbadener Polizeipräsident Stefan Müller mitteilte. Die Räume eigneten sich allgemein nicht mehr als Arbeitsumgebung.

Bei der Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel seien beste Voraussetzungen für ein anspruchsvolles Einsatztraining und einen Übergang zur künftigen Einheit gegeben. Die Beamten aus der aufgelösten Frankfurter Einheit sollen komplett neu eingeteilt und neuen Führungskräften unterstellt werden.

Ermittlungen gegen zahlreiche Beamte

Am vergangenen Donnerstag hatte Innenminister Beuth entschieden, dass das Spezialeinsatzkommando im Polizeipräsidium Frankfurt aufgelöst werde. Zuvor hatte die Polizei Wohnungen und Arbeitsplätze mehrerer SEK-Beamter durchsucht. Ermittelt wird gegen 19 aktive Polizisten aus dem SEK und einen ehemaligen Polizisten. Ein Beamter wurde suspendiert, die anderen beurlaubt. Außer den strafrechtlichen Ermittlungen sehen sie sich Disziplinarverfahren ausgesetzt.

Die Männer im Alter zwischen 29 bis 54 Jahren sollen Mitglieder verschiedener Chatgruppen gewesen sein, in denen volksverhetzende Inhalte und Nazi-Symbole geteilt wurden, hauptsächlich in den Jahren 2016 und 2017. Die letzten Nachrichten stammen laut Staatsanwaltschaft Frankfurt und Landeskriminalamt (LKA) von Anfang 2019.

