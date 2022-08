Disziplinarverfahren gegen fünf Polizisten in Frankfurt

Rechte Chats Disziplinarverfahren gegen fünf Polizisten in Frankfurt

Gegen fünf Frankfurter Polizeibeamte sind Disziplinarverfahren wegen rechter Chatinhalte eingeleitet worden.

Das teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt am Donerstag mit. Zudem gebe es in den betroffenen Bereichen, darunter das Fahndungskommissariat, neue Führungstrukturen, erklärte Polizeipräsident Müller. Eine Arbeitsgruppe solle zudem den "sehr ernsten Vorgang" analysieren und weitere Schritte einleiten. Vergangenen Freitag hatte es bei den fünf Polizisten, darunter drei Führungskräfte, Durchsuchungen gegeben. Alle fünf wurden suspendiert.