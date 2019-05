Die Zahl straf- und dienstrechtlicher Verfahren gegen hessische Polizisten wegen einer möglichen rechten Gesinnung ist gesunken.

Bei den Ermittlungen gegen ursprünglich 38 Personen hätten sich die Vorwürfe in 14 Fällen nicht bestätigt, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. In 17 Verdachtsfällen werde dagegen weiter intensiv ermittelt. Es seien inzwischen sechs Kündigungen oder Entlassungen ausgesprochen worden. Ein Polizist, bei dem es Hinweise auf eine rechte Gesinnung gab, sei bei einem Verkehrsunfall gestorben.