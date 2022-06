Regloser Mann bei Feueralarm in Frankfurt

Bei einem durch angebranntes Essen ausgelösten Feueralarm haben Polizisten am Sonntagmorgen einen reglosen Mann in einer Wohnung in Frankfurt-Fechenheim gefunden.

Sie hätten den 47-Jährigen durch ein Fenster gesehen, geklingelt, geklopft und schließlich die Tür eingetreten. Feuerwehrleute gingen dann zu dem Mann, der offenbar wohlauf war.