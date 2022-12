Einem 21-Jährigen ist auf einer Landstraße bei Alheim ein Reh vor das Auto gesprungen. Während er auf die Polizei wartete, krachte eine Autofahrerin in seinen Wagen. Beide wurden verletzt, das Reh starb.

Audiobeitrag Audio Zwei Verletzte bei Wildunfall in Osthessen Audio Das Auto des Fahrers wurde auf das Feld neben der L3208 geschleudert. Bild © Tvnews-Hessen Ende des Audiobeitrags

Ein Unglück kommt selten allein: Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr zwischen Alheim-Baumbach (Hersfeld-Rotenburg) und Rotenburg-Braach mit einem Reh zusammengestoßen, das die Landstraße überquerte. Der Fahrer hielt am rechten Straßenrand an und wartete auf die Polizei, wie diese am Freitag mitteilte. Allerdings habe er sein Auto nicht ordnungsgemäß abgesichert.

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin erkannte den abgestellten Wagen zu spät und fuhr auf ihn auf. Das Auto des 21-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Graben geschoben, die Frau schleuderte mit ihrem Auto über die Fahrbahn. Der 21-Jährige wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen, sie musste aber nur vor Ort ärztlich behandelt werden.

Das Reh überlebte den Unfall nicht. An den Autos entstand erheblicher Schaden, beide waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 17.000 Euro.