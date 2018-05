zum Artikel Artenschutz schlägt Energiegewinnung : Rotmilan bremst Windräder in Hofbieber aus

Hofbieber: Im Windkraftpark in Hofbieber dürfen die Rotorblätter sich nur in der Nacht drehen. Grund ist ein Rotmilan, der in der Nähe brüten soll. Die Windpark-Betreiber klagen gegen die Regelung. [mehr]